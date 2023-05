Maltempo | evacuate due scuole | in provincia di Ancona alunni portati a fare lezione al Palasport

A causa dele, in particolare del forte vento che ha interessato Matera la notte scorsa, i ... Alcune centinaia di persone sono stateda ieri sera in via precauzionale tra Faenza, ...zone colpite dall'alluvione di due settimane fa Già dalla serata di ieri sono iniziate le ... già vittime della prima ondata di, come i Romiti e Villafranca': cosi' il sindaco di ...... per le persone che dovessero eventualmente esseredalle proprie abitazioni e non avessero ... ecco le più zone a rischio Dalla criticità idraulica alle alluvioni: il glossario delDa ...

Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna. Centinaia di evacuati, monitorati corsi d'acqua Sky Tg24

In allarme Dovadola e Predappio, già ferite dal maltempo. I sindaci: "Temiamo nuove colate di terra e fango ed esondazioni" ...In Romagna evacuate più di 740 persone. Sotto osservazione soprattutto il Ravennate, ma anche il Bolognese, la pianura modenese, le zone collinari e montane dell'Emilia centrale. Allarme anche nelle M ...