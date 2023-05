Maltempo | esondazioni nel Ravennate | il centro di Faenza sott' acqua

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 16 maggio 2023) Diversi fiumi della zona delstanno tracimando e sono in corso le evacuazioni e i soccorsi. A Conselice c'è un'esondazione del Sillaro e si sta evacuando la zona. Ai fiumi Marzeno e Lamone hanno superato gli argini e l'è entrata nelabitato. Il Comune chiede a tutti i cittadini di andare ai piani più alti possibile, se necessario anche sui tetti. Sono in corso i soccorsi dei Vigili del fuoco. In buona parte della città si registrano interruzioni di energia elettrica, il Comune ha rinnovato l'appello a salire ai piani alti.