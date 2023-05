Maltempo | Emilia Romagna e Marche invase dall' acqua

(Di martedì 16 maggio 2023) Ilha messo in ginocchio l’e le. Oggi è stata una giornata terribile: l’esondazione dei fiumi che solcano le due regioni hanno sommerso gran parte del territorio. Le spiagge sono state completamente sommerse. Le scuole sono rimaste chiuse. Le autostrade bloccate. Sospesa anche la circolazione ferroviaria tra Forlì, Rimini e Ravenna: ritardi per Frecciarossa, Intercity e regionali. Migliaia di persone, circa 10.000, sono evacuate o stanno cercando di evacuare le zone allagate. Fortunatamente non vengono segnalati morti né feriti, ma gli evacuati sono quasi 10mila. A Bologna risulta allagata parte del centro, la sede della Croce Rossa, il centro addestramento reclute della polizia di Stato nonché varie aziende, fabbricati, abitazioni, cantine e garage. «Probabilmente già a mezzanotte ...

Cesena e Forli e in molte altre citta dellaRomagna le scuole resteranno chiuse anche domani perchè resta l'allerta rossa. Arancione invece nelle Marche e in Sicilia. Non si placa l'ondata disull'Italia. A preoccupare in particolare la situazione nel centro Italia, inRomagna , già colpita dall'alluvione ai primi di maggio e nelle Marche . A Cesena è esondato il fiume

Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna: almeno 900 evacuati. Esonda il Savio. DIRETTA Sky Tg24

