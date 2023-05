Maltempo Emilia - R | 10 fiumi a rischio esondazione | 900 evacuati

(Di martedì 16 maggio 2023) Sono dieci, al momento, i corsi d'acqua in- Romagna che destano preoccupazione e rischiano di esondare. Mentre continua a piovere in regione, si segnalano frane e smottamenti in Appennino. La ...

... Ronco, Conca, Rabbi, Lavino, Lamone, Sillaro e Quaderna, già interessati daldi inizio ... Finora, come comunica la Protezione civile dell'- Romagna, sono 901 le persone evacuate per ...La situazione meteo continua a rimanere critica: anche per domani è stata confermata allerta rossa su diverse zone della Regione. Tra fiumi in piena e il pericolo di frane nelle zone appenniniche ...Leggi anche, allerta meteo in 13 regioni. Neve prevista in Trentino Alluvione- Romagna, ridateci Italiasicura per contrastare il dissesto idrogeologicoin Campania, dalle 14 ...

(Adnkronos) – Forte maltempo sull’Italia. Dopo i disagi nella giornata di lunedì in Sicilia, la situazione peggiore in queste ore riguarda Emilia Romagna, che ha diramato l’allerta rossa per criticità ...A Ravenna si sono verificate due nuove frane sulla Strada Provinciale 63 a Zattaglia. Altre due frane anche nel bolognese, di cui una a Pianoro e una a Monterenzio. Le previsioni del Centro funzionale ...