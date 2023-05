Maltempo | emergenza a Riccione | pronto soccorso allagato

(Di martedì 16 maggio 2023) Dopo le forti precipitazioni cadute nelle Marche e in particolare nell’Anconetano, a Senigallia un fosso – il Sant’Angelo – è uscito dall’alveo in via Rovereto a Senigallia, già colpita dall’alluvione il 15 settembre scorso.”Il fiume Misa – fa sapere il Comune – sta raggiungendo il livello di piena. Anche i fossi hanno raggiunto livelli di criticità. Portarsi ai piani alti e prestare attenzione”. Il piano terra deldell’ospedale Ceccarini diè completamente. I responsabili sanitari sono in contatto con la protezione civile per coordinare eventuali misure da prendere. Intanto da questa mattina i centralini dei vigili del fuoco di Rimini sono praticamente intasati dalle chiamate per scantinati allagati e cantine inagibili per l’acqua. Richieste di aiuto soprattutto per persone rimaste ...

...un'eventuale chiusura anche per giovedì a seconda di come si protrarrà l'meteo. 2023 - 05 - 16 12:40:09 Domani nuova allerta rossa in Emilia - Romagna Ennesima allerta rossa per il...nelle Marche dove frane ed allagamenti interessano gran parte del territorio regionale in particolare la parte ...Ilcolpisce duro in Emilia - Romagna e Marche. Dopo l'allerta rossa della Protezione civile, in queste ore la situazione sta rapidamente peggiorando e il sindaco di Ravenna ha lanciato un ...

È emergenza maltempo a Riccione. La città è in gran parte allagata. Il piano terra del pronto soccorso dell'ospedale è inagibile, diverse strade sono state chiuse ed è stato dato lo stop ai treni.