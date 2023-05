Maltempo | Cesena allagata dopo l’esondazione del Savio Scuole chiuse domani in Emilia-Romagna | oltre 900 persone evacuate – Foto e Video

(Di martedì 16 maggio 2023) Sempre più complicata la situazione ine nella Marche, dove non dà tregua la pioggia che è cominciata a cadere abbondante dalla scorsa notte, che nelle aree costiere si accompagna a violente mareggiate. Le previsioni prevedono che ilcontinui anche nei prossimi giorni, ragione per la quale l’allerta rossa durerà almeno fino a. A, nel pomeriggio, è esondato in centro il fiume, e Savazza, in provincia di Bologna, il fiume Idice. A Monterenzio, sempre nel Bolognese, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per scongiurare il peggio di fronte a una colata di fango che ha interessato un complesso di abitazioni. Segnalate frane nelle zone dell’Appennino, con gravi disagi anche in, dove è stata di nuovo interrotta la ...

Quando arriverà la tregua dal, Giuliacci non ha dubbi Sempre avengono segnalate criticità nel tratto urbano del Savio, all'altezza del ponte ferroviario; in corso evacuazioni. ...Non si ferma l'ondata diche, in queste ore, sta imperversando sull'Italia. In Emilia ...comunali sin dalla prima mattinata di oggi sono impegnati in diverse zone del territorio didove ...Esonda il fiume Savio aIl fiume Savio asta esondando. Le acque hanno rotto gli ...principali interventi messi in atto nella mattinata nel Riminese per arginare gli effetti del. ...

(Adnkronos) – ”Siamo davanti a una situazione disastrosa. Dobbiamo essere lucidi e non perdere la calma e concentrarci sulle priorità. In questo momento la priorità assoluta è quella di mettere in sal ...BOLOGNA - Il maltempo funesta la Romagna, con evacuati e allagamenti. Da ieri sera gran parte dell'Emilia-Romagna è ...