Maltempo | Bonelli | “Dal Governo parole ipocrite e di circostanza”

(Di martedì 16 maggio 2023) “Esprimiamo la nostra preoccupazione per la situazione drammatica che si sta verificando in Emilia Romagna in queste ore, però vedo anche un’ipocrisia inaccettabile che porta molti esponenti politici ad intervenire solo in caso di calamità con meredi, ma che dal giorno dopo tornano a non curarsi dei problemi ambientali, continuando ad ignorare il problema del cambiamento climatico, come se nulla fosse”. È quanto ha detto il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra italiana, Angelo, intervenendo in Aula a Montecitorio. Permolti politici intervengono solo in caso di calamità, ma il giorno dopo ignorano il problema del cambiamento climatico “Trovo ancora più fastidioso – aggiunge– questo atteggiamento anche nei confronti di tutti ...