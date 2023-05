Maltempo | allerta rossa in Emilia - Romagna e arancione in Sicilia | Campania e Marche

8.38sferza Paese,E. Romagna Italia nel pieno della tempesta Minerva conprevisto almeno fino alla fine della settimana. Oggirossa per rischio idraulico e idrogeologico ...L'è rossa da giorni sull'Italia, pera macchia di leopardo che colpisce a ripetizione. Prima c'era poca acqua con una drammatica siccità, adesso ce n'è troppa. Colpa probabilmente ...arancione anche in Campania : qui, a Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi ha ordinato la chiusura dei cimiteri cittadini.in Emilia Romagna, allagamenti nel Ravennate e nel Bolognese ...

Maltempo, oggi allerta rossa in Emilia-Romagna, arancione in altre tre regioni Sky Tg24

Home Adn Kronos Piogge e temporali, maltempo non dà tregua: allerta in Italia, le previsioni Il maltempo non dà tregua. Ci troviamo in una fase meteo straordinaria, dicono gli esperti del sito www.iLM ...Italia nel pieno della tempesta Minerva, con maltempo previsto almeno fino alla fine della settimana. Oggi allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in Emilia Romagna. Arancione ...