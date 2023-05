Maltempo | allerta rossa in Emilia - Romagna e arancione in Sicilia | Campania e Marche

Torna la paura a Senigallia dopo le alluvioni dello scorso settembre. In questi ultimi giorni, infatti, la piogge sono tornate copiose nel marchigiano e anche la zona che è stata colpita con maggiore ...AGI - L'ondata disull'Italia è destinata a persistere almeno fino al weekend e oggi potrebbe causare problemi soprattutto in Emilia - Romagna, dove è scattata un'rossa per rischio idraulico e ...arancione anche in Campania : qui, a Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi ha ordinato la chiusura dei cimiteri cittadini.in Emilia Romagna, allagamenti nel Ravennate e nel Bolognese ...

In un mondo che corre veloce come un tweet e in cui in Italia si guardano i social, mediamente per due ore al giorno, la protezione civile e alcuni Enti pubblici hanno deciso di spiegare anche ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...