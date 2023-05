Maltempo | allerta rossa in Emilia Romagna | 1000 evacuati | un disperso a Forlì DIRETTA

(Di martedì 16 maggio 2023) Non si placa l’ondata disull’Italia.sulle regioni del centro, in particolare sull’, già colpita dall’alluvione a inizio mese. Scuole chiuse a Ravenna e Bologna. Novecento persone evacuate in, con strutture allagate e fiumi in piena o esondati, tanto anche a Cesena la gente è stata costretta a salire sui tetti. Dalle 21 di questa seraarancione anche in Toscana

Sono ore durissime per l'Emilia - Romagna , dove èrossa a causa del forteche sta provocando seri danni: preoccupa particolarmente Cesena , dove la situazione si sta facendo sempre più grave e non sono mancati interventi da parte ......gallery %s Foto rimanenti Cronaca, danni e allagamenti in Emilia - Romagna. FOTO La situazione meteo continua a rimanere critica: anche per domani, 17 maggio, è stata confermata......ha diramato una nuovarossa per piene di fiumi e corsi d'acqua per tutta la giornata di mercoledì, 17 maggio. A causa degli effetti sul territorio e sulle infrastrutture del forte...

PESARO - L'annunciata ondata di maltempo è arrivata e sta colpendo violentemente la provincia di Pesaro e Urbino, a pochi giorni dai temporali con grandine che hanno ...A Cesena sono purtroppo ore drammatiche, e la situazione continua a peggiorare. Emerge tutto il coraggio e la forza di una popolazione: un gruppo di vicini si è unito per salvare una mamma rimasta blo ...