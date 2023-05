Maltempo | allerta rossa e scuole chiuse in Emilia Romagna | centinaia di evacuati DIRETTA

(Di martedì 16 maggio 2023) Non si placa l’ondata disull’Italia.sulle regioni del centro, in particolare sull’, già colpita dall’alluvione a inizio mese.a Ravenna e Bologna. Evacuate per precauzionedi persone

... Ettore Prandini, al presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e al ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida in occasione della nuovarossa per ilin Emilia ...In Romagna l'è massima, tra vento forte e piogge. Ci sono state due frane, si creano barriere protettive con i sacchi di ...... della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida in occasione della nuovarossa per ilin Emilia Romagna dove l'alluvione ha interessato in particolare delle ...

Il maltempo che accompagnerà il weekend all’Enzo e Dino Ferrari ... oggi le scuole dell’Emilia Romagna sono state tenute chiuse precauzionalmente per l’allerta meteo e la Protezione Civile teme ...volontari provenienti anche da colonne mobili di altre Regioni sono in massima allerta e seguiranno il progressivo andamento della situazione. A FORLÌ IN DISTRIBUZIONE CENTINAIA SACCHI DI SABBIA Sale ...