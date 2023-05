Maltempo | allarme a Senigallia | il fiume Misa minaccia la città Il sindaco | “Salire ai piani alti”

(Di martedì 16 maggio 2023)delper la possibile esondazione del: "tutti ai!" Dopo le forti precipitazioni cadute nelle Marche e in particolare nell'Anconetano, aun fosso - il Sant'Angelo - è uscito dall'alveo in via Rovereto a, già colpita dall'alluvione il 15 settembre scorso. "Il- fa sapere il Comune - sta raggiungendo il livello di piena. Anche i fossi hanno raggiunto livelli di criticità. Portarsi aie prestare attenzione"

A causa del forte, evacuazioni per ora preventive hanno preso il via nella serata di ieri nelle zone dell'... scatta l'meteo in Emilia - Romagna. In particolare: allerta rossa per ...E ilpersevera in diverse regioni d'Italia dove è stato segnalatoarancione Related Articles Around the Web, a Senigallia il Misa in piena: 'Tutti ai piani alti'. Poi il ... ...Tornano ore di grande apprensione a Faenza, dove il torrente Marzeno ha superato la soglia rossa . Il torrente è stato protagonista della disastrosa alluvione di inizio maggio e la popolazione è ...

CRONACA, mezzi della polizia locale pattugliano le strade attorno al fiume Lamone, a Faenza, diffondendo un messaggio registrato che invita i cittadini a non sostare nei piani bassi delle abitazioni.Allerta arancione anche in Campania: a Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi ha ordinato la chiusura dei cimiteri cittadini mentre ha deciso di lasciare le scuole aperte. Gli istituti scolastici sono ...