Maltempo | ad Imola esonda il Santerno Gp di Formula 1 a rischio

Lo hanno deciso le amministrazioni comunali a causa del forte. A causa delle forti piogge ...anche la SP 51 'Medicina - Bivio Selice' al km 10+000 localita' Casa Bettola nel comune di. ...Anche la serie play - out tra Andrea Costa e Fiorenzuola è stata sospesa per ilche sta imperversando in Romagna. Questo il comunicato ufficiale della società biancorossa. ...Andrea Costa...Sempre più critica la situazione anche nella collina imolese dove sono in corso evacuazioni in via Sant'Andrea.

Maltempo: scattano sgomberi nelle zone a rischio BolognaToday

F1, il GP dell'Emilia Romagna a Imola ora è a rischio: fiume Santerno esondato, strade nei pressi della pista allagata e area circuito evacuata ...Il maltempo non dà tregua all'Italia. Preoccupa la tenuta del circuito. E intanto la Ferrari ha già rimandato gli sviluppi della SF-23 a Barcellona ...