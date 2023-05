Maltempo | a Riccione sul materassino nel sottopasso allagato

(Di martedì 16 maggio 2023) In una giornata difficile con la città - come tutta la Romagna, dalle alture alla costa - flagellata dalla pioggia sin dalla scorsa notte e con i sottopassi allagati c'è chi, a, ha tirato ...

In una giornata difficile con la città - come tutta la Romagna, dalle alture alla costa - flagellata dalla pioggia sin dalla scorsa notte e con i sottopassi allagati c'è chi, a, ha tirato fuori il materassino gonfiabile e i remi, quelli che di solito si usano in spiaggia in estate, per passare da una parte all'altra della cittadina, divisa tra zona a monte e quella ...... Ronco, Conca, Rabbi, Lavino, Lamone, Sillaro e Quaderna, già interessati daldi inizio maggio. 2023 - 05 - 16 14:22:50 Il Comune di: situazione grave, non uscite da casa 'La grave ...in Emilia Romagna, pronto soccorso allagato a: chiude tutto Ilcontinua ad abbattersi impietoso sulle regioni del nord adriatico. In Emilia Romagna , già fiaccata da un'altra grave calamità lo scorso aprile, si confronta con una ...

Riccione allagata, alcune aree dell'ospedale inagibili e centinaia di richieste di aiuto: salvate due persone TGCOM

La situazione non migliora lungo la costa: a Riccione è stata chiusa la stazione ... Sillaro e Quaderna, già interessati dal maltempo di inizio maggio. A Ravenna si sono verificate due nuove frane ...