Maltempo a Cesena | esonda il fiume Savio | persone bloccate sui tetti

(Di martedì 16 maggio 2023) Situazione critica in Emilia Romagna per ile la grande quantità di pioggia caduta nelle ultime ore. (LIVEBLOG - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) Ilto in centro a. Ilè straripato nella zona di via Cesare Battisti. Il Comune aveva avvisato i cittadini dicendo di allontanarsi dagli argini, abbandonare i piani terra e gli scantinati. Squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro aanche nell'area di via Roversano e via dei Mulini. Nella zona sono segnalatesuiper l'alto livello dell'acqua e sono in corso operazioni di soccorso con l'elicottero del reparto volo di Bologna.