Malika Ayane | “I miei ex? Ho sciorinato un bel filotto di disadattati La monogamia non funziona”

(Di martedì 16 maggio 2023): “Iex? Houn belditorna a far parlare di sé ma questa volta in veste di autrice: la cantante, infatti, ha scritto il suo primo libro, Ansia da Felicità, di cui ha parlato in un’intervista a La Stampa nella quale ha affrontato molteplici argomenti, dai suoi ex al “fallimento” della. Su che cosa sia l’Ansia da felicità, anzitutto,risponde: “Un vago e potente senso di colpa verso qualsiasi tipo di soddisfazione. È molto radicato nella società cattolica e lo sento persino io che ho un padre musulmano e parte della famiglia ebrea. O ci dobbiamo pentire della gioia, o siamo preda dell’ansia di soddisfare canoni, di ...

Bruno Ventavoli per 'La Stampa - TuttoLibri' (...) Tra musica e sport attesi a Torino anche con il primo libro Ansia da felicità (Rizzoli) e Federica Pellegrini con Oro (La nave di Teseo). Per i cinquant'anni della Lonely Planet sarà al ...

Malika Ayane: “La bellezza di vivere soli, vuoi mettere fare la prima lunghissima pipì in un bagno che… Il Fatto Quotidiano

Malika Ayane rivela di essere terrorizzata dalle blatte e dal vuoto: “Non di cadere (anche se quando mi affaccio sui baratri non sto benissimo), ho paura del vuoto esistenziale. Di non usare bene il ...Ma non solo. La padrona di casa, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì, accoglierà in studio anche Malika Ayane, che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore immenso per ...