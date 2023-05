Paolosi presenta davanti alle telecamere dopo la sconfitta contro l'Inter e ha già le idee chiare: "Dobbiamo investire per poter competere con le grandi squadre. La semifinale è stata inaspettata, ...E Paolo Fontana ci va giù: "Quello che non capite è che se anche avesse segnato (errore ... Fiducia a, Pioli e sempre Forza Milan , ma porca miseria che nervi!". E l'utente Ale, a ...Dida in porta, in difesa Costacurta, Nesta,e Kaladze, Brocchi inserito come regista al ... Al minuto 81, Seedorf entrasu Coco col ginocchio sul perone del difensore, l'arbitro ...

Maldini durissimo: "Tra noi e l'Inter non c'è stata gara, ora bisogna investire" La Gazzetta dello Sport

In una notte così, un richiamo alla dura realtà è doveroso oltre che inevitabile. Bisogna essere lucidi e dichiarare alla frontiera della critica e ...Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita. Da Alcaraz a Gnonto, da Onana a Gibbs-White: le 'occasioni retrocessione' in Premier ...