Malattie rare | ok Aifa a rimborso di un nuovo anticorpo monoclonale per la Seu atipica

(Di martedì 16 maggio 2023) (Adnkronos) – L’Agenzia italiana del farmaco () ha approvato la rimborsabilità di ravulizumab per il trattamento della sindrome emolitico-uremica (Seu). La terapia, un inibitore della proteina C5 del complemento, potrà essere prescritta ai pazienti (adulti o bambini) sia naïve agli inibitori del complemento, sia già trattati con eculizumab per almeno 3 mesi e che hanno evidenziato una risposta alla cura. Lo ha annunciato oggi Alexion, AstraZenecaDisease, nel corso di una conferenza stampa a Milano. Il– spiega una nota – agisce inibendo l’attività della proteina C5 nella cascata del complemento terminale, una parte del sistema immunitario. Quando attivata in un modo incontrollato, la cascata del complemento risponde modo eccessivo, ...