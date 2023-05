(Di martedì 16 maggio 2023) Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) - L'emoglobinuria parossistica notturna (Epn) è una malattia molto rara del midollo osseo, l'organo nel quale vengono prodotte tutte le cellule del sangue, ed è causata da una mutazione casuale, non ereditaria, che fa produrre alle cellule staminali globuli rossi...

All'inizio di maggio oltre 50 tra associazioni di pazienti e clinici , messi in rete da Osservatorio, hanno inviato al Ministro della Salute Orazio Schillaci, al Presidente della ...862 All'inizio di maggio oltre 50 tra associazioni di pazienti e clinici , messi in rete da Osservatorio, hanno inviato al Ministro della Salute Orazio Schillaci, al Presidente ...Al via la nuova campagna tv 'È più bello tornara a casa con Sky': lo spot diretto dal regista Xavier Mairesse Hollywood, le star che convivono con alcune: dalla narcolessia alla ...

Malattie rare, 350 italiani con Epn: come curarla e tenerla sotto controllo Il Tempo

L’equipe malattie metaboliche dell’Ospedale San Paolo di Milano ha messo a punto un integratore dietetico che potrebbe migliorare la vita dei pazienti con TMAU ...La morte di Diego Gigante (nella foto), un ragazzo di soli 15 anni deceduto durante un allenamento a Fiano Romano, non è, purtroppo, un caso isolato. Sono purtroppo oltre 1000 ogni anno, le morti di ...