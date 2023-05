Macron-Meloni | disgelo al Consiglio d’Europa

Due appuntamenti dedicati soprattutto alla crisi ucraina, in cui c'è grande attesa anche per un nuovo faccia a faccia fra, che intanto a margine del vertice si è intrattenuta con il ...Clima di altissima tensione tra Roma e Parigi dopo gli attacchi del governo francese all'esecutivo guidato da Giorgia, ma Emmanuelprova a ricucire. Alle prese con una vibrante contestazione per la riforma delle pensioni, il presidente transalpino ha teso la mano al primo ministro italiano in una ...... il vertice dei capi di Stato e di governo di Reykjavik, diventa comunque una occasione per Giorgiae Emmanuleper provare ad accorciare una distanza che dopo le accuse sulla gestione ...

Macron-Meloni, prove di disgelo. Il presidente francese: "Non si può lasciare sola l'Italia sui migranti" la Repubblica

L’Europa è unita «nel difendere valori che in Ucraina sono stati colpiti» e non accetterà il «diritto del più forte». La premier Giorgia Meloni sbarca a Reykjavìk, per partecipare al IV vertice dei Ca ...Dopo svariate offensive di ministri francesi e dirigenti del partito di Macron, è lo stesso capo dell'Eliseo a creare le condizioni per abbassare le tensioni nel rapporto fra Parigi e Roma ...