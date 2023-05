L’ultimo sinistro delirio | se abbracci Meloni sei fascista

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 16 maggio 2023) È bastata una semplice foto a scatenare una valanga di veleno ed odio senza contenuto reale nei confronti di Debora Massari, “colpevole” di aver pubblicato una foto con Giorgia. “Esiste una dinamica che contraddistingue spesso le discussioni sulla rete che rende e mostra le persone molto più aggressive e maleducate rispetto a un confronto di persona. Sono certa che nessuno di chi ha scritto negativamente avrebbe detto le stesse cose vis a vis“, commenta Debora Massari, figlia di Iginio Massari. “Parliamo del presidente del Consiglio e quindi di una istituzione. Come io sono libera di pubblicare, gli haters sono liberi di odiare. Certo il gioco è impari: vorrei vedere quei leoni quanto sarebbero egualmente agguerriti nella savana dei confronti sulle idee e in un vero contraddittorio su contenuti e temi e non sui preconcetti”. Le contraddizioni della sinistra Non ...