L' ultima volta Fazio-Rai | Braga perde la faccia | dove si spinge la fedelissima della Schlein

(Di martedì 16 maggio 2023) Il Pd vede sgretolarsi il suo regno in Rai e dopo aver avuto per 13 anni il totale controllo di Viale Mazzini, ora attacca il centrodestra che sta facendo esattamente quello che ha fatto la sinistra: mettere la sua impronta sul servizio pubblico. "Serve una legge sul conflitto di interesse e lavorare per mettere al centro la qualità dell'offerta culturale", tuona la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara, parlando a Radio Immagina delle nomine in Rai. "Siamo davanti a una destra che sulla Rai opera secondo una logica di occupazione e di potere, contro le scelte che dovrebbero guidare questo momento così importante e che dovrebbero mettere al primo posto la qualità dell'offerta culturale". E ancora: "Noi ci opporremo e lavoreremo perché sia l'che si utilizza una logica spartitoria e di lottizzazione". Insomma, ...