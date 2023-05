Lukaku serve l' assist | Lautaro supera Maignan sul suo palo | il gol del Toro

Lautaro Martinez sblocca la semifinale di ritorno contro il Milan al 75' grazie ad un assist di Romelu. I nerazzurri approdano così in finale ...E nemmeno congli va meglio. Proprio per niente THEO HERNANDEZ 4,5 Dumfries va sempre più ... Nemmeno cambiare maglia gli. Peccato PIOLI 5 Il suo Milan rischia di andare sotto subito due ...Al 29' della ripresa un balletto in area rossonera mettee Lautaro nella condizione di fraseggiare, il belgail Toro che non perdona. Quando parte, in simultanea, il coro "chi non salta ...

LIVE - Inter-Milan 1-0, tre minuti di recupero Sportitalia

INTER-MILAN 1-0 (74' Lautaro Martinez) LA PARTITA LIVE 93' - ED E' FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! PREPARATE LE VALIGIE, PREPARATE I PASSAPORTI, L'INTER VA ...INTER-MILAN 1-0 (74' Lautaro Martinez) LA PARTITA LIVE 92' - Lukaku servito da Correa trova il muro di Maignan, l'azione prosegue con Bastoni che calcia alto. 90' ...