Lukaku | Pochettino spera di averlo nel suo Chelsea

(Di martedì 16 maggio 2023) Con l’Inter quasi in finale di Champions League, questioni fondamentali come il futuro dell’attaccante belga, in prestito dal, sembrano tornare di moda Romeluè tornato all’Inter la scorsa estate dopo una stagione deludente con il. In questo caso, in prestito perché l’attaccante appartiene al club londinese dal 2021. Per quanto riguarda la L'articolo

Occhio poi anche a Romelu, al qualevorrebbe concedere una chance in vista della prossima stagione ma che non necessariamente tornerà tra le fila del Chelsea. Al neo tecnico ...... Canale 5 o TV8 Sky o Prime Video Formazioni: Leao scalpita, Dzeko superae... Sui social ... ma il club londinese sta virando con decisione su Mauricio(mancano pochi dettagli per l'...Stando ai rumours che arrivano da Londraha già chiesto un portiere, un centrocampista centrale e una prima punta. Il nome in cimi alla lista dei desideri è quello di Victor Osimhen del ...

Lukaku primo capitolo per Pochettino al Chelsea. Tra voglia di rilancio e una data limite TUTTO mercato WEB

Le scelte dell’allenatore saranno fondamentali per capire quale sarà il futuro di Romelu Lukaku. Il belga vorrebbe restare a Milano, come confermato più volte da Marotta, per un altro anno, ancora in ...Nuova rivoluzione al Chelsea. Il club londinese, reduce da una stagione disastrosa, affiderà la ricostruzione nelle mani di Maurizio Pochettino. L'ex Tottenham e Psg firmerà nelle prossime ore con i B ...