Ludovico David | due affreschi di fine ' 600 scoperti a Roma

Si tratta di un 'Adamo' e una 'Eva' raffigurati su due grosse porzioni di affresco staccate e deposte su tela, per anni considerate anonime, ma riconducibili all'artistache le ......, Pizzuto Ruben, Porliod Yari, Marchesano Nicolò. All. Max Lodi Under 11 : Aiazzi Marco, Avallone Marcel, Caracciolo Leonardo, De Vincenzo Gabriele, Forti Paolo, Fusetti Zeno, Goldoni, ...Martedì 11 luglio si terrà invece il concerto omaggio aEinaudi a cura dell'associazione ...Chigiana International Festival 2023 grazie a Innovation in Chamber Music con gli allievi di...

Identificati due affreschi di fine ‘600 di Ludovico David a Roma La Stampa

Collocate in cima ad una rampa dello scalone monumentale della caserma sede del Comando della legione Carabinieri Lazio, di queste porzioni di affresco non si conosceva né l'autore né la provenienza ...Elegantemente collocati in cima ad una rampa dello scalone monumentale della caserma dei Carabinieri in piazza del Popolo, di loro non si conosceva né l'autore né la provenienza: in poco tempo, grazie ...