L’UDC di Avellino si congratula con il neo sindaco di Nusco | Antonio Iuliano

(Di martedì 16 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodella provincia disicon il neodel Comune di, per la brillante affermazione in una contesa non facile. L’elettorato ha premiato una squadra coesa che ha saputo offrire all’elettorato una proposta di rilancio e di sviluppo per il Comune altirpino, in termini chiari e fattivi. Il neoraccoglie un’eredità non facile, essendo il successore del presidente De Mita che, per oltre cinquant’anni, è stato protagonista indiscusso della politica nuscana, da statista prima e dasuccessivamente. Adl’augurio di concorrere, insieme ai suoi collaboratori, all’apertura di una fase di rinnovato ...