Luca Vetrone | grave accusa di Helena | “Ecco cosa mi ha fatto”

Leggi su biccy

(Di martedì 16 maggio 2023) All’inizio della loro avventura in HondurasedPrestes si sono avvicinati, tanto che Nathaly Caldonazzo pensava che tra i due potesse nascere qualin più di un’amicizia. Adesso però il tiktoker e la modella continuano a discutere e pare che tornare alla vecchia armonia sia quasi impossibile.ieri subito dopo la puntata ha raccontato a Nathaly chel’avrebbe spintonata. La naufraga ha dichiarato che stava per prendere un cocco, quando il ragazzo è arrivato e l’avrebbe allontanata (lei fa il gesto di una spinta). “Oh ragazze, ho trovato un cocco prima, sono andata per prenderlo e lui mi hacosì… boom! E poi si è preso lui il cocco. Questa per me è la terza nomination, ma mi sento più forte che mai. Lotterò ...