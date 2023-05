Luca Madonia ripubblica “L’alieno” in versione acustica | “È un omaggio a Battiato”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 16 maggio 2023) CATANIA – “Venerdì 19 maggio uscirà il mio nuovo singolo “” in, estratto dall’album “Stiamo tutti ben calmi”. È una Franco, amico per sempre!”. E’ quanto annuncia oggi su Facebook il cantautore siciliano, che portò questa canzone in gara al Festival di Sanremo, nel 2011, facendosi accompagnare sul palco, nella parte finale del brano, proprio da. Per la cronaca, “” andò molto bene, in quanto si classificò al 5° posto nella graduatoria finale. Adesso, per ricordare il suo grande amico Franco, ha deciso di darne alle stampe una nuova emozionante. L'articolo L'Opinionista.