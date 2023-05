Luca Argentero | “Ecco perché mi sono stufato di parlare del Grande Fratello” Poi racconta di quella volta che ad Amici sedeva al fianco di Harrison Ford

(Di martedì 16 maggio 2023)da poco iniziate le riprese della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, la fiction di successo con, Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon che andrà in onda su Rai Uno i primi mesi del 2024. Prima di tornare sul set del medical drama che l’ha definitivamente consacrato come uno degli attori più talentuosi e richiesti dai registi italiani, l’attore di origine piemontese ha pubblicato il suo primo romanzo, Disdici tutti i miei impegni, dove, senza aiuto di nessun ghostwriter hato le vicissitudini di un personaggio che rappresenta un po’ anche se stesso. Di recente, nel corso di un’intervista a Rolling Stone,ha parlato delcoraggio che ha avuto nell’intraprendere la strada della recitazione: Penso di aver avuto quel coraggio, anche quando c’è ...

Periodo di grandi novità e di tanto lavoro questo per Luca Argentero, in tutte le librerie con il primo romanzo 'Disdici tutti i miei impegni' e da due giorni sul set di Doc - Nelle tue mani 3, ma anche di bilanci. E così, intervistato da RollingStone. Anche la mamma di Luca Argentero ha letto il suo libro e si è

Luca Argentero, poi, rivela il desiderio di defilarsi un po’ dalla carriera di attore: “Un po’ perché sento di aver fatto quello che potevo fare come attore, un po’ perché credo che se c’è un ...L'attore racconta un aneddoto accaduto ad Amici: "Veniva gente che io non ci potevo credere" Periodo di grandi novità e di tanto lavoro questo per Luca ...