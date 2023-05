Lorenzo Lotto | identikit di un genio | il volto dell’artista ricostruito dalla Polizia di Stato

(Di martedì 16 maggio 2023) Bergamo. Giovedì 18 maggio, alle ore 10.30, nell’aula magna dell’Università degli studi di Bergamo nel complesso monumentale di Sant’Agostino, sarà presentato durante un convegno, il risultato di un singolare lavoro delladi– Servizio diScientifica – nato da un’intuizione dell’amministrazione comunale di Trescore Balneario sede di uno spettacolare ciclo pittorico realizzato nel 1524 dapresso l’Oratorio Suardi. Il poliedrico artista, nel corso della realizzazione degli affreschi, ha firmato l’opera con un autoritratto che purtroppo versa in unodi degrado tale da non consentirne la riconoscibilità. Grazie a quelle stesse avanzate e sofisticate tecniche, utilizzateScientifica per i rilievi ...

Un nutritodi personalità di livello assoluto, premiati nell'edizione 2023, autentici punti ... ed il Tennis, con l'astro nascente del circuito mondiale ATP,MUSETTI . A presentare e ...Un nutritodi personalità di livello assoluto, premiati nell'edizione 2023, autentici punti ... ed il Tennis, con l'astro nascente del circuito mondiale ATP,MUSETTI ....i 59 centimetri di larghezza e i 27 centimetri di altezza e che è anche il più caro dela 549,... la nuova ossessione pop del Giappone (che vedremo anche in Occidente) diDe Vizzi Arati La ...

Lorenzo Lotto, il volto dell'artista ricostruito dalla polizia di Stato Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Lorenzo Lotto ha firmato un autoritratto. Grazie alle tecniche usate dalla polizia scientifica per i rilievi sulle scene del crimine si è restituito il volto a uno dei principali autori del ...Dopo oltre due anni, è bastata una segnalazione pubblicata lunedì sul nostro quotidiano per far rimuovere le odiose scritte no vax sulla facciata della chiesa di San Bernardino a Bergamo. “Una vergogn ...