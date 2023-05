Lo storico dell’arte Montanari | “I musei lavorino più con le scuole che con i turisti Occorre garantire accesso gratuito | basta tagliare le spese militari”

Critiche arrivano anche dalloe rettore Tomaso Montanari: "Due bei fasci littorii mettono in mezzo la povera "I" di istruzione, opportunamente nazionalizzata dal tricolore. ...Il film si ispira a un fatto, quello della lega di ... il più importante festival di cortometraggi'America Latina. Per ...e presenta il tema del Muro come supporto a differenti forme d'Il film si ispira a un fatto, quello della lega di ... il più importante festival di cortometraggi'America Latina. ...e presenta il tema del Muro come supporto a differenti forme d'. "...

Lo storico dell'arte Zanoner a "Salotto blu": "La collezione Verzocchi è patrimonio culturale italiano" ForlìToday