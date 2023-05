Lo stadio Maradona è stato messo in vendita

(Di martedì 16 maggio 2023) LoDiego Armandosul mercato. Fra i molti interessati c'è anche Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli Calcio, che non ha mai nascosto il proprio amore per l'impianto

... Aurelio De Laurentiis : questa potrebbe essere la chiave per valutare un nuovo patto che contempli altre opzioni per il. Unoche, dice il sindaco Gaetano Manfredi , 'necessita di un ...Loè in vendita. Una notizia che sembra piovuta dal cielo all'improvviso, e che potrebbe attirare le attenzioni del presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis . Il patron azzurro ...Il Napoli prepara la festa scudetto del prossimo 4 giugno alloin occasione della consegna dello scudetto per Napoli Sampdoria . In arrivo una novità importante per gli azzurri. Festa Scudetto Napoli Sampdoria Napoli - Valter De Maggio è ...

Lo stadio Diego Armando Maradona è stato messo in vendita. Fra i molti interessati c'è anche Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli Calcio che non ha mai nascosto il proprio amore per l'immobile ...Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, potrebbe fare un'offerta per l'impianto o avere in concessione per molti anni lo stadio stesso, complice anche il buon rapporto tra il primo cittadino ...