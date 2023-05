(Di martedì 16 maggio 2023) , rispetto ai 187 della vigilia. In aumento di 3base il rendimento del decennale italiano che si attesta al 4,21%. In rialzo anche i tassi del ...

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 186 punti, rispetto ai 187 della vigilia. In aumento di 3 punti base il rendimento del decennale italiano che si attesta al 4,21%. (ANSA) ...Segno meno a Wall Street: Yellen lancia l'allarme default se non si alzerà il tetto del debito. Non convincono i consumi Usa, deludono la produzione industriale in Cina e lo Zew tedesco. Euro sotto qu ...