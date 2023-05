L' Nba si prepara per le finali di Conference | le notti delle stelle del basket Usa

Leggi su iltempo

(Di martedì 16 maggio 2023) NBA: al via ledi! Boston contro Miami ad est, Denver contro Los Angeles Lakers ad ovest in un remakesfide avvenute nel 2020 nella bolla d'Orlando quando ad avere la meglio furono i gialloviola sulle ali di un inossidabile Lebron James. Partiamo dalla finale della Eastern: la sfida tra Boston Celtics e Miami Heat vede i primi nettamente favoriti sulla carta, ma occhio ai ragazzi di coach Erik Spoelstra. Gli Heat, dopo aver chiuso la regular season in ottava posizione, hanno eliminato in successione i temibili Bucks di Antetokounmpo con un 4-1 e i New York Knicks in sei gare. Grazie ad uno straordinario Jimmy Butler ed un lungo come Bam Adebayo, Miami vuole provare un altro colpaccio e strappare il pass per le “NBA Finals”. Dalla parte opposta trovano dei Boston Celtics con un Jayson ...