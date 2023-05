L' Nba ritorna a tre anni fa Cosa c' è da aspettarsi dalle due finali di conference

(Di martedì 16 maggio 2023) Tredopo, esattamente come nel 2020, la stagione Nba è giunta al momento decisivo con Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Boston Celtics e Miami Heat a contendersi il titolo. E così, dopo la scrematura del primo mese di playoff e la caduta di diverse contender, ora è tutto pronto per il doppio rematch dellegiocate nel pieno della pandemia.ci possiamo aspettare? I protagonisti non saranno molto diversi da quelli che si diedero battaglia a Disney World: Jokic e Murray contro James e Davis, Tatum e Brown contro Butler e Adebayo. Presenza del pubblico e normalità del contesto a parte, però, le due serie si preannunciano diverse sul piano degli equilibri, delle chiavi tattiche e anche dei favori del pronostico. Se nel 2020 furono Lakers e Heat ad avanzare alle Finals, da favorite, quest’anno il fattore-campo e ...

Il ricordo della bolla a Disney World e i nuovi valori in campo Tre anni dopo, esattamente come nel 2020, la stagioneè giunta al momento decisivo con Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Boston ......della Wastern Conference dei playoffe ora sfideranno i Denver Nuggets nella finale ad Ovest. I Lakers partono forte salendo subito sul 27 - 10 nel primo quarto, ma Golden Statea ...... sono 26 i punti di Barrett, 19 quelli di Hart (con 7 fondamentali rimbalzi) e addirittura 29 quelli di Brunson : ora New York guida 3 - 1 nella serie , chea Cleveland per gara - 5, con i ...

Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Boston Celtics e Miami Heat si contendono l'accesso alla finalissima. Il ricordo della bolla a Disney World e i nuovi valori in campo ...(Adnkronos) – I Los Angeles Lakers battono 122-101 in gara-6 i campioni in carica dei Golden State Warriors eliminandoli per 4-2 nella serie di semifinale della Wastern Conference dei playoff Nba e or ...