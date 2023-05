LIVE verso Inter-Milan | Dzeko e Leao dal 1? | un ballottaggio per Pioli Anche Ceferin a San Siro | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 16 maggio 2023) 2023-05-16 15:01:00 Arrivano conferme:o è pronta per il penultimo atto:si giocano l’accesso alla finale di Champions League, in programma il prossimo 10 giugno a Istanbul. Si gioca stasera a San, calcio d’inizio alle 21, la semifinale di ritorno e si riparte dal 2-0 nerazzurro dell’andata firmato da Edine Henrikh Mkhiaryan. Su Calciomercato.com tutti gli aggiornamenti per vivere insieme l’avvicinamento all’EuroDerby. 15.05 – L’amministratore delegato dell’Alessandro Antonello è statocettato dai cronisti all’uscita dalla Lega Serie A: “Sono in clima derby, sarà dura ma sono fiducioso” (LEGGI QUI). 14.30 – Il pomo della discordia, sarà il francese Clément Turpin ad arbitrare. ...