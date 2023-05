LIVE Sonego-Tsitsipas 3-6 3-2 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | regna l’equilibrio nel secondo set

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 GAME! Un’altra prima vincente tiene a galla l’azzurro, che ha dovuto annullare una palla break in questo gioco. AD-40 Prende l’iniziativa col dritto, che però manda in corridoio l’accelerazione lungolinea. E’ andata di lusso ain quest’occasione. 40-40 Si ferma sul nastro la risposta dicol rovescio, si va ai vantaggi. 30-40 NOOO! Largo il dritto di, c’è una palla break per. 30-30ribalta l’inerzia dello scambio, bloccando l’attacco in smash dell’avversario, per poi chiudere il punto con una deliziosa demi-volee di dritto. 30-15 Ancora un servizio vincente consegna il punto all’italiano. 15-15spinge col ...

Per gli italiani, in programma ci sono i match da concludere die Musetti (terzo turno), poi quelli di Sinner contro Cerundolo (ottavi) e di Fognini nel doppio con Bolelli . Ai quarti Djokovic ...Tsitsipas -(sospesa sul 6 - 3). Musetti - Tiafoe (sospesa sul 5 - 7 6 - 4 2 - 1). Sinner - Cerundolo: non prima della 14:45. Il tabellone con tutti i risultati Partite in diretta Abbonati qui ...I match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW Giornata dedicata agli ottavi di finale agli Internazionali d'Italia e al recupero di- Tsitsipas e Musetti - ...

LIVE Sonego-Tsitsipas 3-6, ATP Roma 2023 in DIRETTA: si riparte oggi dopo Djokovic OA Sport

Italian Open latest score as tensions rise - Djokovic and Norrie meet on clay for the first time in their first clash since last season’s Wimbledon semi-final ...Il resoconto delle partite di oggi 16 maggio 2023 al torneo di Roma: agli Internazionali in campo anche Jannik Sinner e Fabio Fognini ...