LIVE Sonego-Tsitsipas 3-6 2-1 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | regna l’equilibrio nel secondo set

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 GAME! Servizio e dritto vincente per il torinese che, con un po’ di fatica, mantiene il servizio nel terzo gioco delparziale. AD-40 Viene avantigrazie a un’ottima accelerazione di dritto, ma il greco sbaglia clamorosamente una comoda volee. 40-40 Era stato bravoa uscire dallo scambio col dritto lungolinea, ma il suo approccio a rete è rimasto corto ene approfitta infilandolo col passante di dritto. 40-30 Altro gratuito col rovescio per l’azzurro. 40-15 Seconda in kick ad uscire dell’azzurro, che poi va a segno col dritto lungolinea! 30-15 Largo il rovescio in avanzamento di. 30-0 Prova ad anticipare la risposta di rovescio, ma ...

Per gli italiani, in programma ci sono i match da concludere die Musetti (terzo turno), poi quelli di Sinner contro Cerundolo (ottavi) e di Fognini nel doppio con Bolelli . Ai quarti Djokovic ...Tsitsipas -(sospesa sul 6 - 3). Musetti - Tiafoe (sospesa sul 5 - 7 6 - 4 2 - 1). Sinner - Cerundolo: non prima della 14:45. Il tabellone con tutti i risultati Partite in diretta Abbonati qui ...I match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW Giornata dedicata agli ottavi di finale agli Internazionali d'Italia e al recupero di- Tsitsipas e Musetti - ...

LIVE Sonego-Tsitsipas 3-6, ATP Roma 2023 in DIRETTA: si riparte oggi dopo Djokovic OA Sport

Il resoconto delle partite di oggi 16 maggio 2023 al torneo di Roma: agli Internazionali in campo anche Jannik Sinner e Fabio Fognini ...Dopo la sospensione di lunedì a causa della pioggia, in programma il recupero dei match non terminati e validi per il 3° turno: sul Centrale Sonego riparte sotto di un set con Tsitsipas, sul Grand ...