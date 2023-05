LIVE Sinner-Cerundolo | ATP Roma 2023 in DIRETTA | serve alzare l’asticella | in palio i quarti

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladel match di ottavi di finale dell’ATP ditra Jannike l’argentino Francisco. Quarta sfida tra i due con l’azzurro che guida nei confronti diretti per 2-1. Il vincente dell’incontro troverà aiuno tra il norvegese Ruud ed il serbo Djere., ventiduenne di San Candido, arriva all’appuntamento capitolino dopo aver raggiunto le semifinali in quel di Montecarlo ed idi finale a Barcellona. In Spagna il giovane altoatesino ha preferito non forzare alzando bandiera bianca prima deidi finale con Lorenzo Musetti. Recuperata una condizione accettabile a margine dei fastidi patiti ...

Commentodegli stessi Totti eI due campioni azzurri si sono ritrovati di fronte in uno sport diverso dal loro, tra l'entusiasmo del pubblico e di decine e decine di bambini in festa. La ...Nel Principato Musetti era arrivato ai quarti, arrendendosi al connazionale, mentre in ... Prevista la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida non inizierà prima delle ...Nel match più atteso della quinta giornata degli Internazionali,batte per 6 - 3, 6 - 7, 6 - 2 Shevchenko e vola agli ottavi, dove troverà Cerundolo. Cecchinato al terzo turno, Fognini eliminato, Musetti ha vinto il derby con Arnaldi, fuori la Giorgi. ...

LIVE Sinner-Shevchenko, ATP Roma 2023 in DIRETTA: si gioca in serata sul campo Centrale OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell'ATP di Roma tra Jannik Sinner e l'argentino Francisco Cerundolo. Quarta sfida tr ...Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta TV e streaming, Sinner-Cerundolo. L'incontro vale per il 4° turno del M. 1000 italiano ...