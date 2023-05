LIVE Sinner-Cerundolo | ATP Roma 2023 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:23 La numero uno del ranking WTA chiude la pratica Vekic in due set. Ci siamo! Trascenderanno in campo Jannike l’argentino Francisco. 15:27 Swiatek si aggiudica per 6-3 il primo set su una combattiva Vekic. Al termine di quest’incontro toccherà a Jannik. A tra poco! 14:25 Non riesce a riaprire ilLorenzo Sonego, che cede al tiebreak del secondo set al greco Stefanos Tsitsipas. Prima dimanca solo un incontro, ovvero quello tra la numero 1 del mondo Iga Swiatek e la croata Donna Vekic. A tra poco! 12:53 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta dell’incontro di ottavi ...