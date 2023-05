LIVE Sinner-Cerundolo | ATP Roma 2023 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo Swiatek-Vekic

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:25 Non riesce a riaprire il match Lorenzo Sonego, che cede al tiebreak del secondo set al greco Stefanos Tsitsipas. Prima dimanca solo un incontro, ovvero quello tra la numero 1 del mondo Igae la croata Donna. A tra poco! 12:53 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta dell’incontro di ottavi di finale che vedrà opposto Jannikall’argentino Francisco. Sul Centrale si è già concluso il primo incontro, con il serbo Novak Djokovic bravo a sbarazzarsi in due set del britannico Cameron Norrie.sarà impegnato nel quarto match. A più tardi! Buongiorno e benvenuti nella...

Per gli italiani, in programma ci sono i match da concludere di Sonego e Musetti (terzo turno), poi quelli dicontro Cerundolo (ottavi) e di Fognini nel doppio con Bolelli . Ai quarti Djokovic ...- Cerundolo: non prima della 14:45. Il tabellone con tutti i risultati Partite in diretta Abbonati qui a Now - ...Prevista pure la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida non inizierà ... Cerundolo -: il pronostico Cerundolo è un cliente ostico ma seriuscirà ad esprimersi ai ...

LIVE Sinner-Shevchenko, ATP Roma 2023 in DIRETTA: si gioca in serata sul campo Centrale OA Sport

Il resoconto delle partite di oggi 16 maggio 2023 al torneo di Roma: agli Internazionali in campo anche Jannik Sinner e Fabio Fognini ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...