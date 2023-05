LIVE Sinner-Cerundolo | ATP Roma 2023 in DIRETTA | inizia l’incontro

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40 Prima centrale vincente del sudamericano. 40-40 Servizio in kick vincente del tennista di Buenos Aires. 40-AD Palla break. Scambio prolungato chiuso dall’errore con il dritto di. 40-40 Nastro che beffa l’argentino. Si scusa. 40-30 Peccato. Arriva un nuovo errore con il rovescio incrociato dell’altoatesino. 30-30 Si ferma sul nastro il dritto del sudamericano. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Secondo gratuito di fila con il rovescio dell’azzurro. 15-0 Scappa via in lunghezza il rovescio di Jannik. PRIMO SET 16:35to il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via alle ostilità con l’argentino al servizio. 16:33 Accolti dall’applauso dei numerosi appassionati che affollano il Campo ...

Poi tocca acontro Cerundolo. Ai quarti Djokovic . Segui la diretta della ...Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW Jannika caccia del pass dei quarti di finale agli Internazionali d'Italia- Cerundolo: non prima delle 14:45. Il tabellone con tutti i risultati Partite in diretta Abbonati qui a Now - ...

LIVE Sinner-Cerundolo, ATP Roma 2023 in DIRETTA: si gioca nel pomeriggio, 4° match dalle 11.00 OA Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Jannik Sinner a caccia del pass dei quarti di finale agli Internazionali d'Italia: il n°1 azzurro affronta sul Centrale l'argentino Francisco Cerundolo, 24^ testa di serie del seeding. Il match in ...