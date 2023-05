LIVE Sinner-Cerundolo 3-4 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | fasi cruciali del primo set

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Game. Lunga la risposta di rovescio dell’altoatesino. 40-30 Non passa la risposta di dritto di. 30-30 Lungo il dritto dell’argentino in uscita dal servizio. 30-15 Rovescio lungolinea in scivolata sensazionale dell’azzurro. 30-0 ACE del sudamericano. 15-0 Servizio e palla corta a segno per. 3-3 Game. Largo il passante di rovescio dell’argentino, che torna al servizio. 40-0 Ottimo dritto inside out dell’altoatesino. 30-0 Servizio, dritto e volèe. Alè Jannik! 15-0 Si ferma sul nastro il dritto difensivo di. 3-2 Game. Scappa via il dritto dell’azzurro, che è costretto ad inseguire. 40-15 Dritto incrociato del sudamericano che lascia fermo ...