LIVE – Musetti-Tsitsipas | ottavi Internazionali d’Italia Roma 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 16 maggio 2023) Ile latestuale della sfida tra Lorenzoe Stefanos, valevole comedi finale del tabellone principale degliBNL. Il numero dueproverà per la prima volta in carriera a sconfiggere il forte tennista di Atene, che finora si è aggiudicato tutti e quattro i precedenti scontri diretti. Gli ultimi due gli appassionati li ricorderanno bene: lo scorso Roland Garros, in cuirimontò da due set di svantaggio, e poche settimane fa a Barcellona, quando vinse invece in tre set. Questa volta Lorenzo avrà però dalla sua il pubblico del Foro Italico. Di seguito, Sportface garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match dell’azzurro, durante la ...

Per gli italiani si sono conclusi i match di Sonego , sconfitto da Tsitsipas , e, che ha battuto Tiafoe . Poi tocca a Sinner contro Cerundolo e a Fognini nel doppio con Bolelli . Ai quarti ...- Tiafoe (sospesa sul 5 - 7 6 - 4 2 - 1). Sinner - Cerundolo: non prima delle 14:45. Il tabellone con tutti i risultati Partite in diretta Abbonati qui a Now - ...È uscito anzitempo sia a Montecarlo che a Banja Luka, arrendendosi rispettivamente ae al ... Prevista la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida non inizierà prima ...

LIVE Musetti-Tiafoe 5-7 6-4 2-1, ATP Roma 2023 in DIRETTA: si ricomincia, 2° match dalle 11.00 OA Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15,03 Una prosecuzione perfetta di Lorenzo Musetti che senza sprecare troppe energie avanza agli ottavi di finale e affronterà questa sera Stefanos Tsitsipas.