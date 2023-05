LIVE Musetti-Tsitsipas | ATP Roma 2023 in DIRETTA | è ancora in corso il match WTA che precede l’azzurro

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.48 Si riprende a giocare sul centrale del Foro Italico. Dopo una breve sospensione per pioggia Haddad Maia e Kalinina ripartono dal punteggio di 1-0 per la brasiliana, con l’ucraina al servizio. 22.39 Inizia a piovere a. Momentaneamente sospeso l’incontro tra Kalinina e Haddad Maia sul punteggio di 1-0 per la brasiliana senza break. Le due giocatrici rimangono al momento in campo, ma la pioggia scende copiosamente. 22.24 Anhelina Kalinina vince il secondo set contro Haddad Maia al tie-break e porta la sfida al terzo e decisivo parziale dopo due ore e 42 minuti. Slittal’inizio deltra, in programma dopo l’incontro femminile. 21.02 È appena terminato il primo set tra Haddad Maia e ...

A Madrid arrivarono gli ottavi dopo aver battuto, qui in Italia ci sono i quarti dopo aver ... Disponibile anche unastreaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW ...Per gli italiani si sono conclusi i match di Sonego , sconfitto da Tsitsipas , e, che ha battuto Tiafoe . Agli ottavi di finale, eliminato Sinner contro Cerundolo. Ai quarti Djokovic . Segui ...... ma il programma è ancora ricco su Sky Sport Tennis : in corso Rublev - Hanfmann, non prima delle 20.30- Tsitsipas ,anche sul nostro ...

LIVE Musetti-Tiafoe 5-7 6-4 2-1, ATP Roma 2023 in DIRETTA: si ricomincia, 2° match dalle 11.00 OA Sport

Daniil Medvedev affronterà Yannick Hanfmann nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2023, in programma dall'8 al 21 maggio al Foro Italico di Roma.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Tsitsipas, incontro degli ottavi di finale dell'ATP Master 1000 di Rom ...