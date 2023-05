LIVE Musetti-Tiafoe 5-7 6-4 4-3 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | non sfruttate 3 occasioni di doppio break

Per gli italiani, in programma ci sono i match da concludere di Sonego , sconfitto da Tsitsipas , e(terzo turno), poi quelli di Sinner contro Cerundolo (ottavi) e di Fognini nel doppio con ...Dopo la sospensione di lunedì a causa della pioggia, ora sul Grand Stand c'è, che riparte avanti 2 - 1 nel terzo set con Tiafoe. Niente da fare per- TIAFOE 5 - 7, 6 - 4, 2 - 1- Tiafoe (sospesa sul 5 - 7 6 - 4 2 - 1). Sinner - Cerundolo: non prima della 14:45. Il tabellone con tutti i risultati Partite in diretta Abbonati qui a Now - ...

LIVE Musetti-Tiafoe 5-7 6-4 2-1, ATP Roma 2023 in DIRETTA: si ricomincia, 2° match dalle 11.00 OA Sport

Il resoconto delle partite di oggi 16 maggio 2023 al torneo di Roma: agli Internazionali in campo anche Jannik Sinner e Fabio Fognini ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...