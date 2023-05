LIVE Musetti-Tiafoe 5-7 6-4 2-1 | ATP Roma 2023 in DIRETTA | in campo dopo Rune-Popyrin

È uscito anzitempo sia a Montecarlo che a Banja Luka, arrendendosi rispettivamente ae al ... Prevista la diretta su NOW , la piattaformae on demand di Sky. La sfida non inizierà prima ...Per gli italiani, in programma ci sono i match da concludere di Sonego e, poi quelli di Sinner contro Cerundolo (ottavi) e di Fognini nel doppio con Bolelli . Segui la diretta della ...SEGUI ILDI- TIAFOE PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Tiafoe scenderanno in campo oggi (martedì 16 maggio) . I due giocatori sono pianificati come secondo incontro ...

Diretta Internazionali: la pioggia ferma Musetti e Sonego, rivivi il LIVE della giornata Corriere dello Sport

La settima giornata (pioggia permettendo) è quella dei recuperi dei match sospesi di Sonego e Musetti, degli ottavi di Sinner e del doppio di Fognini ...Jannik Sinner affronterà nel pomeriggio Francisco Cerundolo. Il tennista italiano è favorito, ma deve stare attendo contro l'argentino che in passato lo ha già sconfitto. L'incontro non inizierà prima ...