LIVE Inter-Milan 1-0 3-0 | Champions League 2023 in DIRETTA | dominio neroazzurro | a Istanbul ci vanno i ragazzi di Inzaghi!

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA23:00 57% a 43% il possesso in favore del, palla però tenuta quasi sempre nella propria metà campo con una manovra sterile. 15 i tiri tentati dalla squadra di Inzaghi, contro appena i 5 della banda di Pioli; neroazzurri che hanno trovato lo specchio in 4 occasioni, mentre solo una volta i rossoneri hanno centrato i pali difesi da Onana. Numeri che dimostrano quanto analizzato precedentemente. 22:58 Dopo un inizio di primo tempo in cui ilha provato a riaprire il discorso qualificazione, con la colossale occasione sciupata da Messias, è salita in cattedra la squadra di Inzaghi, che ha legittimato la supremazia dell’andata andando poi nel secondo tempo a chiudere il discorso con il gol di Lautaro. Rossoneri che nella ripresa non hanno mai tirato verso lo specchio ...