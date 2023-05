LIVE Inter-Milan 0-0 | Messias non ci crede! Che occasione con Leao

lanciatissima in campionato, dove ha infilato una striscia vincente di 6 vittorie consecutive che l'hanno rilanciata nella corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions - ...A San Siro, il match valido per il ritorno della semifinale Champions trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,e Milan si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Champions League ...Euroderby- Milan: formazioni ufficiali e dove vederla in TVIn programma martedì 16 maggio alle ore 21, l'euroderby- Milan verrà trasmesso su Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport ...

Inter-Milan 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

INTER-MILAN 1-0 (74' Lautaro Martinez) LA PARTITA LIVE 76' - Nel Milan Origi e Saelemakers rilevano Diaz e Messias. IL GOL DI LAUTARO - Azione incredibile dell'Inter, che ...74' Gol dell'Inter, Lautaro. Il 10 nerazzurro chiude i giochi. 1-0. 71' Lukaku parte in campo aperto dopo un passaggio sbagliato di Leao, Tomori e Theo lo chiudono benissimo.