LIVE Inter-Milan 0-0 2-0 | Champions League 2023 in DIRETTA | non si sblocca l’Euroderby di ritorno

(Di martedì 16 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA34? Debole e lungo il cross di Calhanoglu, nessun problema per la presa alta di Maignan. 33? Si riprende a giocare con una punizione in favore dell’davanti alla panchina di Pioli. 32? Clima incandescente, Turpin stasera è costretto agli straordinari. Dumfries si butta a capofitto sul pallone mentre Theo girato effettua un retropassaggio, l’pretazione dell’arbitro è fallo delista. 31? L’ora prova ad abbassare i ritmi del derby gestendo il possesso nella propria trequarti volendo quasi far uscire in pressione gli avversari per poi colpirli alle spalle in velocità. 30? Murata da Krunic la conclusione di Lautaro, trovato a meraviglia dal cambio di gioco millimetrico di Barella. 29? Ribaltamento rapido di fronte ...

... 11' - Barella rimane a terra dopo un contrasto con Theo Hernandez, sul proseguimento dell'azione Tonali serve Brahim Diaz che per poco non segna; alla parata di Onana, tutta l'circonda l'...lanciatissima in campionato, dove ha infilato una striscia vincente di 6 vittorie consecutive che l'hanno rilanciata nella corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions - ...A San Siro, il match valido per il ritorno della semifinale Champions trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,e Milan si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Champions League ...

Diretta Inter-Milan ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

23' Inter pericolosa con Mkhitaryan ... Rimanete con noi e il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni di questo match storico, a prescindere di come andrà!INTER-MILAN 0-0 LA PARTITA LIVE 20' - Dimarco prova a ripartire, ma non riesce ad evitare che la palla finisca in fallo laterale. 18' - Come la partita impone, Milan ...